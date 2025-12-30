宜蘭同樂村清晨電線桿起火 火星掉落伴多次爆炸聲驚醒住戶

宜蘭員山鄉同樂村清晨傳出爆炸聲，竟是電線桿上方起火。（圖／目擊者廖先生提供）

清晨四點多，宜蘭同樂村有住戶被接連的爆炸聲驚醒，外出查看才發現電線桿起火，且不斷有火星掉落，情況相當危險。警消接獲通報後迅速前往現場處理，火勢撲滅後由台電人員接手搶修。事故造成附近住戶一度停電，同樂國小也受到影響，學校不得不在停電狀況下上課，並改用手搖鈴代替電子鐘聲。所幸火災未造成人員傷亡，上午9點多全面恢復供電。

事發於宜蘭員山鄉同樂村，30日清晨4點多，當地居民仍在睡夢中時，突然聽到連續的爆炸聲響。目擊民眾表示，他們共聽到三次明顯的爆炸聲，每次爆炸後都會短暫停電，但很快又恢復供電。直到第三次異常聲響傳出，民眾察覺不對勁，走到巷口查看，才發現電線桿已起火燃燒，立即通報警消前來處理。從目擊者廖先生提供的畫面可見，電線桿上冒出熊熊火光，火星不斷往下掉落，差點砸中停在下方的白色轎車，場面相當驚險。所幸當時現場沒有人經過，未造成人員傷亡。事故現場下方的小石塊上，至今仍留有火星砸落後的燒焦痕跡，若當時有人經過，後果恐不堪設想。

火勢撲滅後，由台電人員接手進行搶修工作。清晨6點多，附近285戶已恢復供電，但起火地點緊鄰同樂國小，校園內一度來不及復電，部分電子設備無法使用。學生只能在停電狀況下照常上課，還好當時天色已亮，對教學影響不大。同樂國小校長蕭維霆表示，學校的上下課鐘聲原本使用電子鐘，因停電改成使用手搖鈴替代。經過台電人員的努力搶修，上午9點多，同樂國小終於完全恢復通電，校園各項設備也恢復正常運作。

