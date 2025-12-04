宜蘭咖啡廳 老司G Tea&Coffee 復刻你的兒時回憶



這個週末的「一日宜蘭旅遊」規劃到宜蘭員山享用美味午餐，接著到梅花湖騎電動車遊湖 餵鴨、餵魚，還有餵鵝之外，也來到了許多旅遊部落客推薦的 老司G Tea&Coffee，除可享受下午茶的愉悅時光，同時也是親子景點，可以放心的遛小孩，讓孩子放電、玩耍的好地方。

地理位置 交通資訊

老司G Tea&Coffee 座落於宜蘭冬山鄉的清溝九連埤彩虹水岸旁，依google地圖導航還蠻好找的，停車位不難找，對面就可以停了，我們週末下午約三點抵達，車位很多，寬敞大道、兩旁的童趣裝置藝術，非常顯眼好找。

廣告 廣告

環境介紹

老司G Tea&Coffee 復刻你的兒時回憶，眼前看到的所有設計均自於老板自已的理念，親力親為，就連清溝九連埤彩虹水岸的宜蘭版的雙心石滬，都是老板自已排的，每個角落都有小驚喜，疑！這不是小時侯看過的嗎？這也未免太復古了吧？怎麼現在還看得到這個？

老司G Tea&Coffee 分 用餐區 & 兒童遊戲區，室內用餐區是網美風格的浪漫玻璃屋，午後陽光灑落的午茶時光，悠閒舒心，裡面有冷氣開放，用餐環境舒適；戶外有兒童遊戲區，也有蠻多的拍照打卡點，餐後老板會提供魚飼料，可以到清溝九連埤彩虹水岸旁餵魚，老司G Tea&Coffee 可以說是 宜蘭美食咖啡廳，也可以是宜蘭景點，如果不知道宜蘭怎麼玩的話，不妨到 老司G Tea&Coffee 走走坐坐吧！

另外，這裡也有提供場地租借，非常合適舉辦 生日派對、性別派對、求婚派對 等等活動包場。









▼ 用餐區











▼ 浪漫的玻璃屋









▼ 兒時記憶的盪鞦韆







▼ 兒童遊戲區











▼ 餵魚







▼ 宜蘭版的雙心石滬







老司G Tea&Coffee 人氣菜單

老司G Tea&Coffee 主要提供 義大利麵、咖哩飯、小火鍋、炸物、鬆餅、飲品以及甜點，我們點了一份 主食、兒童套餐、鬆餅及飲料，剛好滿足下午茶的胃，不會太飽也不會擔誤晚餐的食慾，份量都算剛剛好，不會太多或太少，價位上也算合理。老板除在用餐環境特別用心，連菜單也是別出心裁，餐點的菜名都特別有趣，會讓人忍不住發笑。

咖哩勁厚（黃金豬排）黃金豬排的外皮酥脆，肉質吃起來口感扎實飽滿，可以滿足口慾，咖哩醬帶點甜味，小朋友也可以吃，使用 紅蘿蔔、馬鈴薯、微笑薯餅、溏心蛋、小紅蕃茄及海帶芽 為配菜，豐富營養，不單調。

















兒童餐都是小朋友的最愛，雞塊、薯條、香蕉、芭樂、小熊威尼造型布丁、小餅乾、冬瓜茶，餐具是整組的恐龍造型，好適合我們家兒子，當然囉～這麼多的份量，剛在梅花湖又吃了份雞蛋糕，結果是媽媽、爸爸幫忙吃完的（笑）小熊威尼造型布丁最得小孩心，直說好吃！











老司G水果鬆餅（楓糖）水果給量很大方，份量蠻多的，鬆餅香烤的外酥內軟，搭上楓糖香氣十足，非常合適我這個螞蟻人，搭配的手作布丁剛好是我最喜歡的Hello Kitty造型，鬆餅另外也有巧克力口味可以選擇。













維他命Ｃ喝的夠（水果茶）他們家水果茶的果香非常濃郁，都是使用原切水果下去蜜釀的，除上層的現切蘋果原塊外，還有厚厚的柳橙片在中間浸泡，放愈久愈好喝。













阿嬤氣飽了（水蜜桃）很可愛的菜名，其實就是「水蜜桃氣泡飲」，喝之前記得攪拌均勻，會比較好喝哦。



［店家資訊］

老司G

地址：宜蘭縣冬山鄉清溝村光明路344號

電話：0988 197 584

營業時間：週一～週三 11:00-18:00／週五～週日 11:00-20:00（週四店休）





相關連結

原文網址

粉絲團

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！