宜蘭員山深層地熱探測井開鑽 井底近150℃證實具開發潛力

全台第1座深層地熱鑽探井，去年10月21日，在中研院、經濟部與宜蘭縣政府共同見證下，進行開鑽，地球所研究團隊進行實測，鑽到3000公尺深，湧出的泥漿溫度還不到100℃，不過3500公尺後溫度急遽攀升，快4000公尺完成鑽井後，進行井下全程測量，獲得井底溫度逼近150℃。

中研院地球科學研究所研究員李建成表示，「深度上面有一牆之隔，溫度上面從150到180℃還有30℃，這個很好，表示說確實跟我們預期的說熱源就在這一帶。」

廣告 廣告

垂直鑽探，本來很希望鑽更深、達180℃高溫處，但遭遇變質岩區只能在4000公尺深前止步，不過離高熱源中心只剩一牆之隔，證實蘭陽平原北部的深層地熱具高度開發潛力。

研究員李建成認為，「利用這個井的資料，周圍地方找到更好的上湧的熱源，也許在3公里、3到4公里中間，就有可能溫度可以達到180℃。」

鑽探過程中也掌握地底地質由緻密板岩構成，這些天然裂隙連通性不佳，阻礙熱水自然流動，反倒可透過串連裂隙，將深處熱能引出發電，採用不會引發地震的新式水裂法。

研究員李建成指出，「這種新式水裂法，它的觸發型地震的機率會小很多，傳統工法觸發型地震對大家感受上都不是這麼好。」

中研院指出，根據國際經驗，平均要鑽3到5座試驗井才能成功開發，接下來要再接再厲。而蘭陽平原蘊藏地熱，雖不像火山那般高熱源，但還是可推動「增強型」地熱系統，此次任務就是希望協助更精準開發台灣非火山區域的地熱資源。