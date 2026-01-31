生活中心／黃富溢宜蘭報導

宜蘭員山鄉衛生所，有醫師踢爆職員未經評估，私自盜蓋章打疫苗，甚至將幼兒疫苗提供給成年親友與前民代施打，對此衛生局主任澄清，是同仁整理接種單時發現漏蓋，才主動去拿醫師的章來蓋，衛生局證實有接獲投訴，目前已經移交政風單位處理。

宜蘭員山鄉衛生所，負責施打成人與幼兒的流感疫苗，卻有醫師踢爆，有職員涉嫌未經評估，私自盜蓋醫師印章施打疫苗。





宜蘭員山衛生所醫師踢爆 職員涉"盜醫師章"違規打疫苗

宜蘭員山鄉衛生所爆疫苗施打爭議，衛生局證實接到投訴，已交政風處理。（圖／民視新聞）

宜蘭縣員山鄉衛生所醫師：「為什麼你們可以打針，不需要經過醫師同意，你們職員打針不需要經過醫師同意，這個是偷蓋章的護理師，我們不知道是不是拿給誰，我們就是要調其他的畫面，可是後來發現畫面鎖起來了。」

宜蘭縣員山鄉衛生所主任：「同仁在整理疫苗接種單的時候，發現這張單子漏蓋了醫師的章，那他就比較主動去把醫師的章拿來蓋，因為平常在整理的時候，有可能也會有這個狀況，她說同仁盜用她的印章，從這個時間開始。」





宜蘭員山衛生所醫師踢爆 職員涉"盜醫師章"違規打疫苗

宜蘭員山鄉衛生所爆疫苗施打爭議，衛生局證實接到投訴，已交政風處理。（圖／民視新聞）





不只出現盜蓋印章打疫苗爭議，還爆出將幼兒疫苗，提供給成年親友與前民代施打，引發排擠憂慮，衛生局證實有接到投訴。

宜蘭縣政府衛生局長徐廼維：「去年11月我們的確接到了一些投訴，舉例來說像沒有經過醫師同意，就蓋章去打疫苗的事情，如果這件事是屬實的話當然不對，這件事情我們已經交給政風單位，跟相關單位目前正在處理之中。」

除了疫苗問題，該名醫師還控訴看診時被騷擾，反應後依舊無效，讓她身心承受極大壓力。

宜蘭縣員山鄉衛生所醫師：「這當中是三次的觸碰手，是這樣子很明確的觸碰手，有寫報告書他說醫師沒有表示不悅，你自己都承認了你還說我沒有不悅，怎麼可能我沒有不悅。」

遭控性騷男子：「對於我名譽的損害我絕不會退縮啦，這個部分我已經也有向地檢署，去檢具訴狀控告她公然侮辱，跟毀壞名聲的一些問題。」

面對指控，該名男子訴諸法律，是非對錯交由法院裁定。

