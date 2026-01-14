宜蘭員山路跑祭45K超馬組 深度走讀福山植物園風景

第二屆員山頑埤路跑準備超澎派補給品。（員山鄉公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

第二屆「員山頑埤路跑」三月二十一上午六時三十分將在員山開跑。員山鄉公所十四日在員山公園舉行賽事記者會，邀請長跑好手陳囿任與台灣女子全馬紀錄保持人曹純玉擔任宣傳大使，與鄉長張宜樺、鄉代會主席林子凱、村長聯誼會會長張明昌及縣議員黃雯如共同號召全國跑者來員山，感受「跑旅 × 風景 × 美食」的全方位魅力。

路跑宣傳會由社區太鼓與土風舞隊暖場，兩位宣傳大使亦分享備賽心法，鄉公所表示，賽事分為四大組別，從親子友善到秘境超馬一應俱全，包括六公里頑埤體驗組、十一公里挑戰組、二十四公里雙連埤超半馬組，以及四十五公里福山植物園超馬組。跑者將依不同組別，穿梭各海拔高度，欣賞山水景觀及生態多樣性。賽事補給延續首屆好評，提供在地特色美食；參賽贈品以員山吉祥物「水滴娃娃」為主題，包含排汗衫、毛巾、頭巾與精美獎牌，更串聯在地旅宿與店家提供專屬優惠。

鄉長張宜樺表示，希望讓跑者在挑戰自我之餘，也能深度走讀員山的人情與風景。活動報名至二月二十一日截止，早鳥優惠至一月底可享八八折，歡迎跑友把握機會踴躍參加，更多資訊請上伊貝特報名網或搜尋「員山頑埤路跑」粉絲專頁。