宜蘭員山鄉長選舉 藍綠2女角逐

國民黨議員黃雯如參選員山鄉長呼聲高，明年鄉長之爭可能是2女對決。（本報資料照片）

國民黨籍員山鄉長張宜樺與縣議員黃雯如是政壇夫妻檔，張任期屆滿後可能與妻子互換跑道選議員、鄉長，民進黨21日宣布徵召鄉代李筱婷參選鄉長，綠營認為奪回員山執政勝算高，並譏張宜樺、黃雯如都參選成為「員山王」，但黃雯如回擊早在她補選議員時就被抹黑，現階段她就是做好份內事再說。

員山鄉原本由民進黨執政，但綠營接班人選基層實力不夠，讓張宜樺輕鬆選上2屆鄉長，員山選區的民進黨議員陳俊宇選上立委後，張宜樺的妻子黃雯如補選上議員，明年張宜樺的鄉長任期屆滿，地方盛傳張轉戰議員、黃選鄉長。

廣告 廣告

民進黨內有前縣議員張漢東、鄉代李筱婷等人表態選鄉長，2人在日前以內部民調決定誰出線，民進黨宜蘭縣黨部昨宣布徵召李筱婷參選，黨部表示，這次整合不僅避免了資源內耗，更展現民進黨的團隊精神。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，張漢東與李筱婷民調誤差在3％內，張漢東展現民主風範，以大局為重，促使黨內團結；李筱婷長期深耕地方，是最能夠凝聚地方向心力、推動鄉政發展的優質人選。

邱嘉進指出，員山鄉是陳俊宇的故鄉、本命區，陳肩負贏回縣長的大任，員山在明年選舉中具有指標意義，此外，張宜樺與黃雯如都出來參選，選民是否可以接受「員山王」的出現？他有信心民進黨能拿回鄉長的執政權。

對於綠營確定選將，黃雯如說「祝福」，也表示，國民黨的縣長人選還沒出爐，鄉鎮首長、議員人選也還未定，「我會不會出來選，還不一定。」

黃雯如指出，她投入議員補選時，就被人用「員山王」攻擊，但政壇上也有很多父子、姊妹、夫妻檔等貢獻社會，也獲得鄉親的肯定，沒想到距離議員補選過了1年半，還是被這樣抹黑、攻擊，她現階段就是把份內事做好比較重要。