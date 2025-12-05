宜蘭員警執勤遭失控車猛撞重傷 副總統行程警力部署釀憾事

副總統蕭美琴五日到宜蘭，２４歲的林姓員警在路口執勤時，遭一輛突然失控的自小客車猛烈撞上，臟器外露，與死神爭分奪秒搶命。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

副總統蕭美琴五日前來宜蘭礁溪金柑農園了解在地農業生產與永續經營情況，緊接著往頭城聖方濟、頭城鎮會探視老人，並在頭城農會與籍幹部聚會，宜蘭縣警察局調派大量警力維護交通，五日傍晚卻傳出憾事，一名年僅二十四歲的林姓員警在路口執勤時，遭一輛突然失控的自小客車猛烈撞上，臟器外露當場重傷倒地，目前仍在醫院急重症團隊搶救中。

警方表示，肇事的三十九歲徐姓男子初步檢測顯示其酒測值為零，也無毒品反應，車內未發現可疑物品，肇事車輛則疑似是租賃車。

廣告 廣告

據了解，蕭美琴行程橫跨五結、礁溪、頭城等地，宜蘭縣警察局調派大量警力維護交通。

一名從警四年的林姓員警，當時負責在台二線一處路口協助號誌管制，正專注維持車流秩序時，五日傍晚六時許，在頭城鎮青雲路二段五十九號執行號誌控管，遭到一名三十九歲徐姓男子駕駛的小貨車撞上一輛自小客車不明原因偏離路線，直接朝他衝來，巨力撞擊讓他瞬間重創倒地。

醫護人員到場時，林員生命徵象極不穩定，甚至出現臟器外露、右大腿開放性骨折等重度傷勢，所見者無不驚呼。救護後他被火速送往陽明交大醫院，院方立即啟動急重症團隊，與死神爭分奪秒搶命。

警方消息，肇事的三十九歲徐男與妻子從新竹北上礁溪泡湯，途中先到大溪漁港用餐，準備驅車前往礁溪住宿時發生意外。徐男說，自己「明明直行，不知道為什麼會撞到員警」。