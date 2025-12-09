宜蘭員警執勤重傷 蕭副總統盼早日康復

（中央社記者葉素萍台北9日電）林姓員警在宜蘭縣頭城鎮執行交管勤務時遭撞受傷，副總統蕭美琴6日與行政院長卓榮泰前往探視。她今天再度表示，非常感謝醫療團隊專業的全力幫忙，也祝福員警早日康復。

林姓員警5日遭廂型客車撞擊重傷，經國立陽明交通大學附設醫院手術搶救後，生命狀況穩定，送台北榮民總醫院接續治療。此事引起藍白陣營抨擊副總統「假視察、真輔選」。林姓員警母親表示，「有點扯太遠了，大家都往政治那邊去了，真正該負責的是肇事司機」。

蕭副總統上午出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」，面對媒體詢問，怎麼看員警家屬認為此事被政治化，副總統說，非常感謝現在的醫療團隊全力用專業幫忙，也祝福員警能夠早日康復。（編輯：萬淑彰）1141209