宜蘭員警支援副總統勤務受重傷 洪孟楷：別再扯公務行程

副總統蕭美琴5日前往宜蘭，為民進黨縣長參選人林國漳輔選，宜蘭縣警察局1名24歲林姓員警晚間在支援交通管制勤務時，在宜蘭頭城遭到廂型車猛烈撞擊，傷重送醫搶回一命。對此，國民黨立委洪孟楷指出，媒體認證的宜蘭輔選行程，請民進黨高官高抬貴手，別再讓基層員警賣命、疲於奔命！

洪孟楷。(圖/洪孟楷提供)

洪孟楷今（6）日在臉書貼文寫道，蕭美琴副總統昨天前往宜蘭，找出新聞畫面，「戰貓啟動輔選」、「蕭美琴宜蘭輔選」，不只1家新聞台認證這是副總統「輔選」、「助選」行程。在地記者最清楚，是必要公務前往？還是為特定人士拉抬。不幸發生憾事讓員警執勤造成重傷，這樣的悲痛，其實可以避免。

洪孟楷表示，總統、副總統、行政院長等高官出門有其維安高規格需求，但頻繁的行程，且不是公務而是選務，濫用維安，甚至是要休假的員警回來執勤，真的對得起辛苦的第一線同仁嗎？請民進黨的高官行行好高抬貴手，別再讓員警疲於奔命並且賣命了！

蕭美琴到宜蘭為林國漳輔選。(圖/總統府)

洪孟楷認為，是公務要維安沒話說，但為了拉抬自己黨候選人，明明是助選，還要硬要扯公務，這才最令人無法接受！

洪孟楷指出，警察人事35條三讀通過，但行政院依然故我，擱置不執行，這是漠視警消保障；選務行程勞師動眾，這是濫用基層警力，況且還有1年左右時間才縣市長選舉，真有必要現在就讓員警疲於奔命？

洪孟楷強調，中央執政手握龐大資源。說真的，政績如果好，就會是自家候選人最大的後盾；政績如果不好，每個禮拜下鄉也無濟於事，只會讓人反彈。因為助選而導致員警受傷，請別再瞎扯是公務行程，執政黨欠受傷的警察同仁一個真誠的道歉。

