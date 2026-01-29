宜蘭員警疑涉偽造敘獎與違法個資 羈押禁見

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣警察局宜蘭分局張姓員警涉嫌偽造文書，警局發現後主動展開調查送辦，之後張員又被發現違反個人資料保護法，檢方昨晚向宜蘭地院聲押獲准。

據了解，張姓員警在113年12月間因策動通緝犯投案，卻以主動查緝抓人為由呈報敘獎，但因不符相關規定遭發現，宜蘭分局之後列入「自清自檢」調查。

去年8月，宜蘭分局發現張員涉及偽造文書，主動向上陳報。全案歷經半年調查，相關單位昨天展開搜索，將張員移送宜蘭地方檢察署複訊。檢方在偵辦過程中，另發現張員違反個人資料保護法。

警方表示，張員涉案後已被停職，後續會全力配合檢方偵辦。（編輯：林恕暉）1150129