宜蘭商圈跟騷女騎士！ 控男偷拍尾隨「跟進電梯」

宜蘭市神農商圈近日出現一名陌生男子，多次跟蹤尾隨女性騎士，甚至進入電梯及工作場所，引發當地女性恐慌。警方接獲通報後立即調閱監視器畫面，確認該男子身分，並發現他曾因違反跟騷法被判處拘役40天。目前警方已掌握涉案對象資料，將通知其到案說明並嚴正告誡不得再犯，提醒民眾面對跟騷行為應立即遠離並尋求協助。

猛盯女生看，控男持手機偷拍尾隨。（圖／caii7.7 threads）

一名黑衣男子在宜蘭市神農商圈被多名女子指控，他會站在路邊拿著手機盯著女生看，並尾隨跟上騎機車的女性。一位女子躲在車內拍下這個過程，表示已有多人被該男子跟蹤，甚至有受害者控訴該男子涉嫌兩度偷拍臀部，並尾隨進入公司。當事人劉小姐描述，該男子會站在她後方，雖然動作比她慢，但總是跟在她後面，並拿手機拍攝。她表示在等電梯時，該男子也跟著走進來，讓她感到非常不舒服。

宜蘭分局第三組組長盧建羽表示，警方已由轄區民族派出所聯繫被害人至所釐清案情，並在受理報案後迅速掌握該名男子身分，將通知其到案並嚴正告誡切勿再犯。

附近民眾對此事件表示很害怕，建議遇到類似情況應立即遠離危險，前往人多的地方如超商尋求協助，並隨身攜帶防狼噴霧及警鈴等防身工具。專家提醒，跟蹤騷擾並非小事，一旦針對特定人士反覆或持續性地追求、尾隨、監視，都可能違反跟騷法。當發現有人跟蹤時，應立即遠離、錄影蒐證並及時求助，為自己築起安全防線。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

