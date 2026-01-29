宜蘭啟動長照3.0 醫療到長照零時差

宜蘭縣政府在縣府縣民大廳舉辦「長照3.0醫療到長照0時差宜蘭ReadyGO」活動，由代理縣長林茂盛親自主持。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府在縣府縣民大廳舉辦「長照3.0醫療到長照0時差宜蘭ReadyGO」活動，由代理縣長林茂盛親自主持。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府於昨（廿九）日在縣府縣民大廳舉辦「長照3.0醫療到長照0時差宜蘭ReadyGO」活動，邀集醫院、醫事人員公會、長照服務單位、輔具中心等單位共同參與。由代理縣長林茂盛親自主持，向縣民宣示攜手各界，打造更即時、完善的長照支持網絡。此活動共進行五個梯次的啟動儀式，到見證時刻，正式宣示「長照3.0醫療到長照0時差宜蘭ReadyGO」讚！衛生局長徐迺維、縣議員黃定和、楊弘旻、林麗、市代連聖懷共襄盛會。縣府呼籲民眾於住院期間如評估出院後有長照服務需求，可直接洽詢病房護理站協助申請相關服務，以享有即時有感的長照服務。

李爺爺因跌倒骨折住院，因擔心出院後回家後無法妥善照顧而告訴病房護理師，護理師告訴李爺爺醫院在出院前已串聯居家服務、提供輔具、環境改造如安裝扶手及長照交通，確保李爺爺順利返家並穩定得到照顧，避免反覆住院。因此縣府舉辦「長照3.0醫療到長照0時差宜蘭ReadyGO」活動。

代理縣長林茂盛表示，在長照3.0政策推動下，縣政府持續整合醫療與長照資源，在縣內打造真正「出院即服務」的支持系統，讓縣民返家的第一刻就能獲得最即時、最溫暖的陪伴與照顧。宜蘭縣六十五歲人口進入百分之二十，已是超高齡社會，甚至縣內有五、六個鄉鎮超過百分之二十，此事愈來愈重要，更是刻不容緩。長照2.0升級到3.0，從居家照護、喘息服務到交通接送，宜蘭縣是非常宜居的城市，宜蘭鄉親有這樣的資訊應好好運用，縣府以醫療體系持續精進，讓制度可以讓縣民享受政府德政，愈來愈便利。

現場進行啟動儀式，宜蘭縣出院準備銜接長照服務全面到位，透過整合交通接送、輔具、居家服務、喘息服務及專業服務等資源，確保出院個案能即時銜接並使用至少一項長照服務。長照交通單位上台啟動，出院回家，長照交通我先行。居家服務機構上台啟動，出院生活照顧，居家服務我來顧。輔具中心代表上台啟動，出院後移動不便，輔具即時來救援。專業服務醫療人員公會上台啟動，出院後體力能力變強，專業人員一起來協助。醫院代表上台啟動，出院準備銜接長照服務，醫院準備好了。

衛生局表示，宜蘭縣每年約有一千人於出院時即需要長照服務，縣內九家醫院皆已加入「出院準備銜接長照服務計畫」，在住院時即進行長照評估；出院後即可依個案需求，即時銜接長照服務。目前民眾於出院當天即可享有至少一項長照服務，包括長照交通車返家、即時到位的輔具租借或購置、洗澡或備餐等居家服務及專業治療師到宅復能、營養指導與護理師指導傷口照護等，讓出院後的照護不中斷。