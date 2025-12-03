宜蘭啟用「智慧千里眼」 林茂盛：杜絕跨境廢棄物 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（3）日推動「蘭陽智慧千里眼計畫」，該計畫將在宜蘭縣重要聯外道路與熱點區域佈建智慧圍籬，防範廢棄物跨境運輸棄置。宜蘭縣府指出，不同於過往的人力被動查緝，本計畫將在關鍵道路節點設置高解析度智慧監控系統，期許如民間信仰中的「千里眼」，透過AI影像辨識與大數據分析。宜蘭代理縣長林茂盛也出席記者會表示，未來將在重點區域佈建，杜絕跨境廢棄物棄置。

林茂盛表示，為徹底斬斷犯罪作業鏈，環保局將規劃於重要聯外道路如台2、台7甲、台9縣等等關鍵道路節點，或自行設置智慧監控系統，或結合其他機關資源，整合後透過「蘭陽智慧千里眼計畫」建立3道預警防線。

林茂盛指出，3道預警防線包含，其一，「建立環保犯罪黑名單」，一旦違規紀錄車輛入境，系統即時報警，達成「入境即監控」；其二，「軌跡溯源搜證」：若發生棄置案件，可透過監控資料回溯關鍵時間點，勾勒出車行路線軌跡，解決過往蒐證困難問題；第三，「廢棄物智慧辨識」：目標未來透過大數據AI學習，自動辨識載運廢棄物之可疑車輛特徵，於第一時間查緝犯嫌，根絕廢棄物入境可能。

宜蘭縣政府重申，非法棄置廢棄物嚴重破壞環境且清理成本高昂，涉犯廢棄物清理法第46條者，最高可處5年有期徒刑及新台幣1千5百萬元罰金；涉案車輛更將作為犯罪工具予以沒收或扣押，犯罪者亦將吊銷駕駛執照。

「呼籲貨運業者潔身自好，切勿挑戰蘭陽智慧千里眼的監控視界。」宜蘭縣府強調，未來啟動「蘭陽智慧千里眼」後，將透過科技執法與現有的檢警環聯合稽查機制形成「陸空夾擊」，縣府將持續杜絕廢棄物跨境流竄，共同守護宜蘭環境。

照片來源：宜蘭縣府

