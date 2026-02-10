宜蘭噶瑪蘭橋改建通過審查 最快6月發包、力拚2029通車

宜蘭縣噶瑪蘭橋防洪高度不足，將辦理改建，最快6月發包，力拚2029年完工通車。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣噶瑪蘭橋改建工程，今天(10日)經過行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德現勘後，通過設計審查，最快今年6月辦理發包，力拚2029年完工通車。

噶瑪蘭橋橫越宜蘭河及蘭陽溪，是宜蘭縣連接溪北與溪南地區的南北向交通動線，橋體建於1981年，橋齡已逾40年，交通部評估後，認定防洪高度不足，橋梁載重、耐洪、耐震能力均不符現行規範，尤其颱風豪雨期間溪水暴漲，橋梁有安全疑慮動輒封橋。

廣告 廣告

依照交通部公路局規劃，噶瑪蘭橋改建工程，在原橋東側另建新橋，新橋完工啟用後，原橋再拆除改建，形成2座平行橋體，提供南下及北上車輛通行，各設計2線快車道及1線慢車道，若將兩側引道納入，新橋全長2160公尺，工程經費27億4000多萬元。

陳金德今天偕同宜蘭縣府秘書長吳志宏、五結鄉長沈德茂、宜蘭縣議員簡松樹等人，到瑪蘭橋現勘，陳金德提醒施工單位，後續工程推動過程中，應兼顧車流疏導、防洪安全、環境友善、風險管理，降低對周邊交通與環境的影響，工程會也將負起督促之責，讓改建工程如期如質完成。

行政院政委陳金德(左，穿藍色西裝者)，今天現勘噶瑪蘭橋後，核定改建工程設計審查。(記者江志雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

鐵軌旁驚見「會移動的草叢」！台鐵列車緊急減速 警查出原因要罰

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談

