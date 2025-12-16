宜蘭囝仔全國賽事大放異彩 勇奪11項特優為縣爭光

宜蘭縣代理縣長林茂盛表揚全國學生美術比賽得獎代表。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭囝仔在全國舞台大放異彩！宜蘭縣政府十六日上午在縣府一樓縣民大廳舉辦「一一四年全國語文競賽」暨「一一四學年度全國學生美術比賽」頒獎典禮，表揚表現優異的師生。此次兩項全國賽事，宜蘭縣共勇奪十一項特優，成績亮眼，為縣爭光。

在一一四年全國語文競賽中，宜蘭縣七十三位選手代表出賽，獲得八項特優、三十五項優等及十五項甲等；全國學生美術比賽則有二佰五十三件作品參賽，橫跨繪畫、西畫、平面設計、水墨、書法、版畫及漫畫等類別，榮獲三項特優、六項優等、三項甲等及九十項佳作。特優及優等得主由代理縣長林茂盛親自頒發獎勵金與表揚狀，肯定其努力與付出。

林茂盛代理縣長表示，語文與藝術教育是培養文化傳承與創造力的重要基石，縣府將持續打造多元學習環境，讓孩子適性發展、自信成長。他也感謝校長、教師、家長與學生的長期投入，並期許宜蘭學子未來在各項全國競賽中持續發光發熱，寫下更多榮耀篇章。