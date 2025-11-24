宜蘭囝仔曾敬驊 榮獲金馬獎最佳男配角獎

二０二五最賺人眼淚的電影，也許是「我家的事」，宜蘭囝仔曾敬驊榮獲金馬獎最佳男配角獎，消息傳回羅東高中母校，學弟們紛紛在臉書平台貼滿祝賀紅榜，冬山鄉老家更是整日賀客盈門，熱鬧非凡。（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二五年金馬獎優勝名單業已揭曉，國立羅東高中校友曾敬驊，在「我家的事」影片中演技出眾，榮獲本屆金馬獎最佳男配角獎，消息傳回母校，學弟們紛紛在臉書平台貼滿祝賀紅榜，冬山鄉老家更是整日賀客盈門，熱鬧非凡。

二０二五最賺人眼淚的電影，也許是「我家的事」導演潘客印以家鄉彰化社頭為背景，重現兒時記憶，將家庭的日常與細膩情感拍成電影「我家的事」，找來藍葦華、高伊玲、曾敬驊等演員真實刻劃一個家庭的喜怒哀樂。「我家的事」從四季切入劇情故事，探索家人之間的理解、支持與衝突，重新書寫家人的定義。

電影中從母親阿秋的生命掙扎、小春的身分探索，到夏仔的尋根之旅，「我家的事」以普遍又真實的家庭情感引起強烈共鳴，更找來方序中操刀海報設計、盧廣仲譜寫電影主題曲「一路順風」，呈現家的不完美卻仍值得珍惜的力量，並藉由角色之間的衝突，提醒我們一切的困難都沒什麼，因為我們是一家人。

在「我家的事」電影中飾演弟弟蕭子夏的宜蘭子弟曾敬驊演技相當出眾，刻劃的弟弟也很真實，調皮搗蛋又叛逆，卻是家裡的開心果。