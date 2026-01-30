宜蘭國中生急救助「流血倒地老人」 目擊夫婦拍下送校方

宜蘭國中3名學生熱心為受傷老人叫救護車，目擊者拍下照片提供給學校，校方公布照片表揚。（圖／翻攝自臉書／宜蘭國中）

宜蘭一位老人家於29日在河濱公園受傷倒地、頭部流血，更是無法起身，當時有3名國中男同學路過發現，主動上前協助並打電話叫救護車。在現場目擊狀況的一對老夫婦拍下學生照片後，親自赴宜蘭國中告知此事，經校方確認學生身分後，將照片公布在臉書上。該善行至今已累計超過2萬網友點讚，有眾多網友留言大讚學生的善心。

宜蘭國中在臉書粉專發文表示，29日下午一對老夫婦走進宜蘭國中學務處表示，稍早在宜蘭河濱公園土坡場，目擊一位老人家受傷倒地，不僅頭部流血，也無法自行起身。正好路過現場的3名國中三年級學生主動上前協助，將老人家扶起並立即撥打電話叫救護車，直到患者順利上擔架後才離開；老夫婦因此急忙拍下學生的照片給校方看。

校方事後確認學生身分，並向他們求證，原來是他們在前往打球的路上，發現有人倒臥於地，「雖然傷者意識清楚，但已無法行動，於是立即通報救護單位，並在旁協助。」

校方給予高度讚賞，指學生在緊急狀況下，能夠冷靜判斷、主動伸出援手，展現難能可貴的同理心與責任感，值得大家給予熱烈肯定，「謝謝他們讓這個世界多了一點溫暖。」

對此，該位傷者的兒子現身留言區表示，「我是這位老人的兒子，今天謝謝您們，也希望附近如果有目擊者可以提供給我們，或是提供給警方。」

另有網友透露，「這位老人住在我們這棟，頭有縫好幾針，平安無事謝謝你們。」其中一名當事人劉姓學生也回覆：「不客氣，舉手之勞而已，應該的」。

