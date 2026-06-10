宜蘭國中「校園惜食大作戰」 有效降低廚餘率獲教部肯定

宜蘭國中學生團隊發起「校園惜食大作戰」，以科學數據、再生利用等方式，讓剩食變身，有效減少廚餘量，獲得「學校環境教育實作競賽」資源循環特別獎的肯定。(記者曾鈺羢攝)

教育部鼓勵學校發揮創意，落實環境教育，並每年舉辦「環境教育實作競賽」，宜蘭縣立宜蘭國中學生有感於我國的廚餘量太多，發起「校園惜食大作戰」，以科學數據、再生利用等方式，讓剩食變身，有效減少廚餘量，獲得「學校環境教育實作競賽」資源循環特別獎的肯定。

宜蘭縣立宜蘭國中學生徐晨峻說明，因為發現臺灣的廚餘量每年高達79萬公噸，相當於1萬6800做臺北101，這些廚餘若不妥善處理，會生成甲烷，其溫室效應的影響是二氧化碳的2.5倍，因此，他們發動「校園惜食大作戰」活動，調查發現同學們不愛吃營養午餐的原因是挑食，因此發揮創意，將營養午餐的剩飯加上校園常見的野菜，製作成野菜飯糰，再將同學們最不喜歡的食材製作成蔬果汁，透過視覺與感官，讓同學不排斥，並舉辦盲喝，讓同學接受原先所不敢嘗試的蔬果，另外，榨完果汁的菜渣，製作成菜渣蛋餅，不能再使用的菜渣及果皮，則製成天然的精油清潔劑，在疫情期間也發送給同學使用，獲得好評，甚至還能當成伴手禮，透過創意料理，吸引同學的注意。

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為了延續活動的效益，徐晨峻說，他們也請同學們寫下或畫出未來想實踐的公民行動，讓他們知道只要一點點行動，就能愛護地球，改變世界並不困難。同時也向同學宣導，吃多少、盛多少，減少食物浪費等觀念。

這項行動最初在3個班級試辦，減少廚餘的成效不錯，徐晨峻說，在校長的支持下，成為全校運動，最後在活動期間，學校的廚餘率從原本的8.8%，降為6.4%，成效相當好。

宜蘭國中吳宛如老師表示，活動初期是針對七、八年級進行的科學探究與參加科展的研究，隨後擴展為全校的環境競賽，活動不僅減少了廚餘量，也改變學生對營養午餐想法，甚至在活動結束後，還有班級認同這項環保行動，仍持續進行，這套做法也有分享給其他學校，讓惜食觀念在校園擴散。