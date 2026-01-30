宜蘭國中3生球場救長者 萬人讚爆、家屬留言致謝

宜蘭國中三名九年級男學生，暖心救援受傷老人。（擷取宜蘭國中臉書）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭國中三名學生於二十九日下午前往宜蘭河濱公園打球路上，發現一名長者受傷倒地、頭部流血，無法自行起身，隨即扶起長者後，撥打電話叫救護車，直到長者順利就醫才離開。臉書也湧入上萬網友按讚，受助者家屬更親自留言致謝，讓網友直呼「這才是教育最美的樣子」。

據了解，就讀宜蘭國中九年級的劉昊均、黃子恩、藍浚愷三位同學二十九日下午二時多要前往河濱公園打球路上，碰巧發現一名長者受傷倒地，頭部血流如注，一度無法自行起身，三人見狀後不加思索、立即上前關心，並撥打電話通報救護車到場，再救護人員抵達前全程陪伴，直到親眼目睹老者抬上擔架、上了救護車後才悄悄離開。現場一對老夫婦目擊後，特別拍下學生身影，並主動前往宜蘭國中學務處致謝。

校方大讚三名溫暖的同學，在緊急情況下還能冷靜判斷、主動伸出援手，展現了難能可貴的同理心與責任感。

宜蘭國中校長張秀梅說，三位見義勇為的學生，校方非常欣慰與驕傲，除進行表揚外，家長會長簡志祥也親自頒發「小紅包」以資鼓勵，開學後將於集會時間，向全校師生分享，作為品德教育的典範。