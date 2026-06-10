宜蘭國小課後照顧鐘點費「回溯」加薪 附幼爭取明年納編預算

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〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣宣布調升國小課後照顧班及夜光天使班教師鐘點費20％，並「回溯」至去年9月補發，針對尚未納入調升的附幼教師，教育處強調受限預算科目差異未同步，目標明年納入預算編列，爭取補齊福利。

行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，宜蘭縣議員林詩穎及宜蘭縣教師職業工會，也積極向縣府爭取同步調整各項課後輔導鐘點費，國中部分率先於寒假調整到位，本學期從450元調升至540元。

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國小課後照顧班及夜光天使班部分，則由縣府追加自籌預算1500萬元，並獲縣議會支持通過，教師於下午4點前的鐘點費從336元調升至405元，4點後由400元調升至480元，調薪20％外，也回溯追補至去年9月起補發。

宜縣教師職業工會理事長蕭家怡說，肯定縣府在國中及國小課後教師鐘點費的調升，不過附幼教師卻未被討論，讓幼教師備感不平衡且傷心，他們全日照顧幼兒，工作繁重且耗費心思，縣府卻未主動爭取權益，工會要求應與國小教師一視同仁，「同步調高」所有學段鐘點費。

宜縣府教育處說，中央針對學前課後延長照顧補助重點尚未調整，會持續爭取，自籌部分則因今年追加預算已過，為體恤幼教師辛勞，將會爭取納入明年預算編列，打造對師生更優質的教育環境。

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