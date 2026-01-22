宜蘭國小辦藝術家駐校暨書法成果展

宜蘭國小辦理「年度藝術家駐校暨書法特色學校成果展」，代理縣長林茂盛出席，動手實作寫書法，秀出作品同樂。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭國小辦理「年度藝術家駐校暨書法特色學校成果展」，代理縣長林茂盛出席，動手實作寫書法，秀出作品同樂。（記者董秀雲攝）

宜蘭國小於昨（廿二）日辦理「一一四學年度藝術家駐校暨書法特色學校成果展」，以【馬踏金福迎新春筆墨傳藝展童心】為主題，並將年度生肖意象與祝福寓意融入「書法藝術」與「手作工藝」創作，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、縣議會議長張勝德、行政院政務顧問也是民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、縣議員林麗、市代連聖懷、宜蘭縣家長會長協會理事長陳俊雄、首任輔導理事長林淑玲、縣府教育處代理處長陳金奇共同受邀參與，與全校師生一同揮毫寫春聯及「車縫新春紅包袋」，透過一筆一墨、一針一線，在動手實作中親近傳統藝術，感受文化之美，一起用雙手迎接嶄新的新年。

代理縣長林茂盛表示，藝術家駐校計畫」不只是將藝術帶進校園，更重要的是讓藝術成為孩子生活的一部分，而書法教育所承載的文化精神，能在靜心寫字中陶冶性情，有其獨特的文化價值與藝術生命力。透過藝術家的專業陪伴，教師與學生共同學習、共同創作，讓課程延伸到實際操作與生活應用，真正落實「做中學、學中創」的教育理念，落實培養學生帶得走的能力。

校長楊顯欽表示，學校致力於發展具校本特色的藝術課程，期盼透過書法與藝術教育，培養學生專注、美感素養與文化認同，帶領學生從觀察、體驗到創作，從體驗中學習，在創作中建立自信，建立與藝術之間的深度連結，此次成果展正是藝術家、教師與學生共同合作的結晶，展現跨領域課程整合的豐碩成果。

動手實作寫書法，代理縣長林茂盛寫「馬福樂事」、宜蘭市長陳美玲寫「馬年福安」、議長張勝德寫「一馬當先」、民進黨宜蘭縣長參選人寫「馬上幸福」當場驗收成果，秀出作品，還進行「車縫新春紅包袋」，宜蘭國小吉祥物「向陽」、「小葵」現場來回穿梭，洋溢歡樂。