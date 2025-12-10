宜蘭國小附幼主任校門外為急產婦接生 捧男嬰見證生命「最美樂章」

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「媽媽肚子痛！」宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍，昨下午聽見校內男童呼救，跟著直奔幼兒園車棚，發現男童媽媽肚痛即將臨盆，並在救護車抵達前，直接「站立」在校門外急產，林秋萍隨即蹲身幫忙，扶住寶寶的頭成功接生，事後感動發文「那啼哭聲是最美樂章。」更歡迎他未來就讀宜蘭附幼，將免學費！

宜蘭30歲陳姓產婦，昨參加3年級兒子校外教學，返校後未料突然腹痛，兒子見狀機靈跑回熟悉的幼兒園求救，林秋萍發現後急奔到產婦旁，發現產婦已面色慘白、動彈不得，使勁講述「已經叫計程車，應該快生了！」

廣告 廣告

林秋萍隨即跑回園內大喊「老師快出來幫忙！」校護等人也趕來，這時計程車抵達，但司機請眾人改打「119」，就在消防電話撥通那刻，站在校門外的產婦疾呼「生出來了！」林立刻蹲下幫忙扶著寶寶的頭，等待救護車到來。

林秋萍說，媽媽很勇敢，自己和同事也不停安撫「救護車馬上就到」，等2人坐上救護車後，寶寶嚎啕大哭，這樣的啼哭聲，實在是最美的樂章。

「見證母親的偉大和生命奇蹟！」林秋萍說，從來沒想過媽媽會在路邊，站著將寶寶生下來，當下確實被嚇到，惶惶無措，但仍忍住淚水趕緊蹲下幫忙，也被整個生產過程及幼兒園團隊的協助所感動，歡迎寶寶來到這個世界，未來就讀宜蘭附幼學費可以免費喔。

陳婦比預產期提前約2週生產，昨經協助順利誕下男嬰，母子送往陽明交通大學附設醫院就診均安，林秋萍今天一早也趕赴醫院探視，透露母子恢復得很好，寶寶長得超可愛！林秋萍出版多本知名繪本，昨將猶如電視劇情節的接生感動發文後，也引來廣大迴響，吸引許多網友按讚分享，並留言期待以此為題材，出版「叫我接生婆」，傳揚這份生命的悸動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

