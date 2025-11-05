宜蘭地檢署招考檢察官助理

宜蘭地檢署五日公布一一五年度檢察官助理甄選資訊，擬錄取正取二名、備取四名，期盼具法律或相關背景之專業人才加入宜蘭地檢署團隊。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

面對詐欺犯罪型態快速演變，檢察官懲詐工作負擔加重，檢察官助理之專業協助，已成為偵查與公訴等檢察事務中不可或缺的一環。宜蘭地檢署五日公布一一五年度檢察官助理甄選資訊，期盼吸引具法律或相關背景之專業人才加入宜蘭地檢署團隊，以提升整體業務處理效率。

此次甄選採公開、公平、公正方式進行。擬錄取正取二名、備取四名，合格者將依宜蘭地檢署整體業務需求分配至相關單位（包含承辦偵查程序支援、文書整理、卷證處理、法律研究、資料製作、執行程序協助等職務）。相關報酬將依「檢察官助理遴用訓練業務管理及考核辦法」第九條規定辦理。

報名一律採通訊方式，請於十二月三日前（以郵戳為憑）寄達宜蘭地檢署人事室（26060宜蘭縣宜蘭市縣政西路3號），信封請註明「報考檢察官助理甄試」。甄試訂於十二月二十一日舉行，相關資訊、甄試簡章及各項表件，請至宜蘭地檢署官網「電子公布欄」下載（網址：https://www.ilc.moj.gov.tw/294196/294434/294436/Lpsimplelist）。