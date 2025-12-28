宜蘭地震凸顯花蓮危樓問題 花蓮縣府：積極處理

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）宜蘭外海27日晚間發生芮氏規模7地震，花蓮震度4級，議員憂心花蓮0403強震後遭列管的紅、黃單大樓安全問題。花蓮縣政府表示，危樓都有積極處理，按照行政流程進行。

宜蘭外海27日深夜發生規模7地震，氣象署指這是繼民國88年921和去年0403大地震後，26年來第3起達到規模7的地震，花蓮震度4級，搖晃時間達21秒，所幸沒有相關災情傳出。

不過，無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢告訴中央社記者，去年0403強震後，全縣共有100多棟建築物被列為紅、黃單，到今天除了已拆除的10多棟紅單大樓外，其餘建築究竟完成了多少補強、修繕？這些仍未被妥善處理的建築，「如同潛伏在城市中的未爆彈，潛在的危險令人擔憂。」

廣告 廣告

魏嘉賢舉例說明幾處危樓都是顯而易見、影響公共安全之虞的建築物，隨時可能在下一次地震中釀成更嚴重的災害。

他說，花蓮市的馥邑京華大樓、吉安鄉的山海觀大樓等，皆屬紅單建築，其結構安全疑慮早已被明確指出；然而震後已逾一年半，縣政府卻仍放任其長期暴露於高風險之中，著實令人感到強烈的憂心。

花蓮縣政府行政暨研考處官員回應表示，危樓都有積極處理，按照行政流程進行，由於相關廠商不好找，耗費一些時日才簽約，拆除作業須先敲定營建廢棄物處理等事項。

有關軒轅路的危樓，這名官員說，將依廠商排定日期即可開拆，由於臨路面狹小，考量減少影響交通，預計作業時間不會太長；山海觀大樓則將進行弱層補強工程，廠商須先送審設計圖，經核准後才能施工，工期會比較長。

馥邑京華大樓共6棟，為150戶集合式住宅，縣府表示，拆除工程由中央負責，預計明年春節開工，工期6個月，施工期間會有交通管制。（編輯：黃名璽）1141228