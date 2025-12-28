宜蘭地震後餘震較少 氣象署：屬隱沒帶型地震

（中央社記者張雄風台北28日電）宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，截至今天上午8時許，僅發生1起餘震，相較花蓮0403大地震後餘震不斷、落差明顯。氣象署說，本次屬隱沒帶型地震、深度深，因此餘震較少。

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

根據氣象署地震測報中心統計，截至今天上午8時許，有感餘震僅1起，發生在凌晨0時45分，規模4.7、深度約60.8公里。

相較於花蓮403規模7.2地震發生後餘震不斷的情況，本次宜蘭地震規模達7.0，但餘震數卻相對少很多。

地震中心主任吳健富告訴中央社記者，這2起地震一來是深度不同、二來是構造不同，因此餘震數也會有明顯落差；但未來一週仍要留意規模5.5到規模6左右的餘震。

吳健富進一步說明，花蓮0403地震屬於斷層帶地震，斷層帶是指岩層受力斷裂導致，再加上深度較淺，主震深度僅15.5公里，因此餘震較頻繁。

吳健富說，昨天深夜宜蘭近海規模7.0地震屬於隱沒帶地震，是菲律賓海板塊向北隱沒，且深度逾72公里，這類型的地震也會有餘震、但次數較少，且因為深度深，有感地震的頻率也相對較少；但仍提醒民眾要做好防震準備。

地震中心說明，921大地震當時是規模7.3地震，去年0403花蓮大地震規模則是7.2，這次是繼921及0403大地震之後再有規模達到7以上的地震，但因為深度深且在外海，所以雖然全台多地有感且搖晃時間長，但相對來說比較不容易造成災害。（編輯：李淑華）1141228