宜蘭地震桃機天花板掉落！已完成封鎖處理 桃捷恢復行駛

宜蘭外海27日深夜發生規模7強震，桃園國際機場第二航廈部分候機室及行李轉盤發生天花板掉落，有兩名旅客被砸到，幸未受傷，相關區域已完成封鎖與處理；桃園捷運則已恢復正常行駛。

台灣東部海域27日晚間發生芮氏規模7.0地震，造成桃園國際機場第二航廈部分候機室及行李轉盤天花板掉落，維修人員正在C1候機室整修掉落的天花。（機場公司提供）

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

桃園國際機場股份有限公司28日凌晨向媒體表示，經初步盤點，桃機第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分因為地震造成輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及電車一度停駛，事件中有兩名旅客被輕鋼架天花板掉落砸到，幸未造成人員受傷，目前旅客安全無虞。

機場公司說，已在第一時間即啟動緊急應變機制，派員進行巡檢與安全管制，確保旅客及作業人員安全；受影響區域包含候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，相關掉落物均已即時清除，並完成必要的封鎖與處理。

機場公司也說，目前航班起降及整體營運大致正常，已要求相關單位加強後續巡檢與結構安全確認，持續掌握各項設施狀況，確保機場營運及旅客服務品質。

桃園大眾捷運股份有限公司表示，經確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速進站疏散車上旅客，列車接續巡軌。

桃捷公司表示，在今天0時4分全線完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況，正線各列車恢復正常行駛，本事件造成受影響列車為17列，約2900名旅客受到影響，目前系統已恢復正常營運，班距正在調整中。（文／中央社）

