宜蘭地震花蓮搖晃持續21秒！ 氣象署：921和0403後再達規模7強震

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點05分發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。該起地震全台有感，國家警報狂響，雙北、宜蘭、基隆、桃園等多個縣市的震度高達4級。中央氣象署地震測報中心表示，這起地震與8月27日宜蘭外海規模6.1地震成因相似，也是繼民國88年921和去年0403大地震後，26年來第3起達到規模7的地震，在花蓮搖晃時間達21秒，北部也有10秒。

氣象署地震測報中心科長陳達毅深夜在記者會上分析，這起地震成因是菲律賓海板塊向北隱沒而碰撞歐亞板塊有關，在深度72.公里處釋放能量，達到規模7.0地震。由於地震深度深、規模達到7，因此對台灣造成地震的區域廣泛，特別的是台中以北地區最大震度都達4級，南部則都是3級跟2級，這與地震深度關。至於各地搖晃時間，以最大震度4級的花蓮來看，搖晃持續21秒，而台北、新竹、新北、桃園、苗栗也都有10秒，讓民眾相當有感。

氣象署也針對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣、金門縣發布「國家級警報」災防告警訊息。陳達毅也說，在地震發生後約15.2秒已針對全台本島幾乎所有縣市發布國家級警報第一報，至於第二報則是在地震發生後16.3秒針對屏東及部分外島發布，主因地震深度深且震央在外海。

陳達毅提到，8月27日時宜蘭外海也發生規模6.1、深度108公里的地震，當時地震與27日深地地震成因相似，不僅深度深、震央位置也接近，不排除未來一週有規模5.5到6.0的餘震，請民眾留意。921大地震當時是規模7.3地震，去年0403花蓮大地震規模則是7.2，這次是繼921及0403大地震之後再有規模達到7以上的地震，但因爲深度深且在外海，所以雖然全台多地有感且搖晃時間長，但相對來說比較不容易造成災害。

陳達毅指出，統整此次震央半徑30公里的範圍，1978以來也曾發生過33次規模5.5以上地震，可以推斷該位置就是地震好發帶，最近一次發生在今年8月27日宜蘭外海規模6地震，深度達到108公里，發生位置、震度和今晚的地震非常類似。台灣雖然已經連續2年出現規模7以上地震，不過樣本數還太小，因為斷定台灣正處於地震活躍期；且台灣每年發生規模7地震的次數平均仍是0至1次，因此民眾無須太過恐慌，不過日常仍要最好防災準備。

