宜蘭地震超晃！ 民宅公仔狂掉 店家老闆奪門而出

強震瞬間天搖地動，不少民眾驚呼連連，紛紛拍下驚險畫面。（圖／東森新聞）





昨（27）日深夜11時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，宜蘭地區最大震度達4級，劇烈搖晃讓當地民眾餘悸猶存。



強震瞬間天搖地動，不少民眾驚呼連連，紛紛拍下驚險畫面，家中收藏的公仔摔落一地，天花板吊燈、衣物與拉門皆劇烈擺盪。店家也飽受驚嚇，監視器記錄下整間店面隨地震狂搖，有樂器行牆上的吉他如鐘擺般大幅晃動，更有店家老闆嚇得奪門而出。

不僅人類受驚，動物們也亂了手腳。根據民眾曝光的監視器畫面，原本正在休憩的水豚瞬間驚慌逃竄，直到確認狀況安全才停止躁動；店內的貓咪也被嚇壞，有的跳上跳下躲避，有的警覺張望，直到地震平息才敢安坐。



此次地震造成蘇澳地區一度停電，從賣場、超市到民宅皆傳出物品掉落甚至摔碎的災情。這場深夜驚魂，無疑讓宜蘭的人與動物都度過了不平靜的一夜。

