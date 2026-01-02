宜蘭坤門國宅新建工程導入智慧系統 24小時空品預警有效抑塵 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為持續提升空氣品質，宜蘭縣政府今（2）日指出，宜蘭環境保護局積極推動營建工程科技化管理，目前豐譽營造股份有限公司承造的宜蘭市坤門一段「國家住宅及都市更新中心集合住宅新建工程」，也加入智慧化工地行列，透過智慧連動灑水系統，即時有效抑制施工揚塵，為宜蘭縣的科技防污再添新實績。

宜蘭縣府表示，其管制重點與執行效益為導入智慧連動技術， 24小時空品預警與自動抑塵。以物聯網 （IoT）技術與空氣品質感測器的結合應用，當感測器感知空氣中懸浮微粒 （PM10）或細懸浮微粒 （PM2.5） 達到預警值時，將立即連動噴霧灑水設備，可針對裸露面或車輛行駛區域進行灑水保濕，在粉塵產生初期即有效抑制，防止擴散至鄰近區域。

廣告 廣告

宜蘭縣府提及，在科技管理優勢方面，相較於傳統的人工防制模式，透過智慧偵測自動啟用，僅在必要時灑水，能有效節約水資源、亦可減少人工派遣的需求，降低營建污染防制成本。智慧連動灑水系統就像是工地的「自動感應水幕」，只要感測粉塵濃度達到預警值，就會立即開啟水幕防護，確保工地周邊的空氣始終保持清新。

宜蘭環保局長許嘉琦表示，宜蘭縣近年空氣品質指標(AQI)年平均值從108 年的51.7，逐年改善至114年（截至11月）的42.6，屬於良好等級（< 50）。環保局持續呼籲更多營建業主在設計階段即編列相關經費，落實科技化管理，期盼藉由示範工地帶動更多營建工程單位自主強化污染防制，共同維護宜蘭環境。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台東縣府成立交通及養護工程處 饒慶鈴說明原因

成功爭取教育部逾1億整修老舊廁所 花蓮縣府將啟動66校環境優化

【文章轉載請註明出處】