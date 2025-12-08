宜蘭壯圍海邊插「越南國旗」 漁民疑移工搶鰻苗示威

宜蘭縣 / 綜合報導

有民眾在宜蘭縣壯圍海邊，發現沙灘上竟然插著一面越南國旗引發熱議，原來當地是捕撈鰻魚苗的重要產地，有不少越南籍移工會趁著下班時間，跑來捕撈鰻苗賺取外快，不過當地漁民表示，之前曾發生過捕撈糾紛，現在又有人直接插旗，希望相關單位能夠介入處理。對此宜蘭縣政府回應，會盡快要求卸下國旗，另外也會張貼公告，要求限期拆除違建的鰻寮。

一根旗子插在沙土裡，被吹得隨風搖曳，不過仔細一看，這竟然是一面越南國旗，這裡是宜蘭壯圍，蘭陽溪出海口，有民眾看到這面旗，發文怒批不是共軍先打來，而是先被越南人插國旗，質問相關單位難道都不用處理嗎。

漁民說：「領土又不是他的，插他的國旗幹嘛，為什麼不插我們的國旗，太離譜了，有關單位趕快來拆一拆啦。」釣客說：「插旗子我哪知道啊，也沒人來管啊。」漁民說：「這應該是他們抓鰻魚的那個(記號)吧，有些外籍移工會來這邊捕鰻魚，賺外快啊。」

原來宜蘭壯圍東港海邊，是捕撈鰻魚苗的重要產地，有不少外籍移工會趁著下班時間，跑來捕撈鰻苗賺外快，不過當地漁民表示，之前曾發生過捕撈糾紛，現在又有人插旗，懷疑是想移工想示威引發熱議，宜蘭縣海洋及漁業發展所長吳帛芸說：「鰻寮是沒有經過申請的，依照我們的規定，其實我們會張貼公告，請他限期拆除，那當然他的旗幟的部分，也會請他盡快卸下來。」

對此縣府表示會擇期再次前往稽查，除了國旗外也會要求移工，拆除違規建置的鰻寮，避免相關爭議。

