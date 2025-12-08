即時中心／廖予瑄報導

宜蘭海邊遭圈地插旗？昨（7）日有民眾在臉書社團「宜蘭知識+」上發文指出，宜蘭壯圍鄉海邊的海灘上，竟然插著一面越南國旗，相當搶眼，吸引不少民眾的目光。原PO進一步表示，這是因為越南移工長年以來與當地漁民搶捕撈鰻魚苗，但政府卻遲遲不處理，以致於如今他們敢明目張膽插旗宣示。對此，宜蘭縣政府海發所今（8）日表示，將擇期再次前往稽查，並請他們降下旗幟，避免爭議。

民眾昨日在臉書社團PO出2張在蘭陽溪出海口所拍的照片，只見一面紅底黃星的越南國旗矗立在海灘上；他指出，這並不是「阿共仔」插旗，而是被越南移工插上越南國旗。

「多年來政府不處理，以致於今日敢明目張膽插旗宣示」，原PO表示，越南移工多年來與當地漁民搶捕撈鰻魚苗，而政府卻不作為，甚至大膽在東港的海灘上插旗，「有關單位不處理嗎？」

據了解，許多越南移工都會趁著下班時段，前來捕撈鰻苗賺外快，並在這兩年一傳十、十傳百，吸引更多移工前來捕鰻苗；而其他漁民也表示，之前曾與移工們發生過捕撈糾紛，「若相關單位坐視不理， 恐助長移工氣焰。」

宜蘭縣海發所今日表示，過去曾聯合岸巡人員前往查看，但卻沒有碰到人，並發現該鰻寮未合法申請，將會擇期再次前往稽查，請他們自行拆除鰻寮，並降下越南國旗，避免相關爭議。





民眾昨日在臉書社團「宜蘭知識+」PO出東港海邊遭越南移工插上越南國旗。（圖／擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）





原文出處：快新聞／宜蘭壯圍海邊驚見「紅底黃星旗」 漁民喊：盼政府處理移工問題

