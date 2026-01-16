宜蘭壯東、廍後易積淹百公頃 縣府爭取8.1億建抽水站

宜蘭縣政府水利資源處去年已向中央爭取設置壯東一大排抽水站。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉壯東、廍後地區是宜蘭河末端，排水系統流速慢，又易發生海水倒灌，時常積淹面積超過百公頃，縣政府規劃新建2座抽水站治水，去年底已向中央爭取經費，並於今年主動編列設計費，力拚下半年發包施工。

宜蘭壯東、廍後地勢低平又鄰近海岸，遇颱風、大雨容易引發淹水，其中2010年梅姬颱風最嚴重，2地集水區幾乎全區浸淹，面積超過300公頃，其中針對壯東老舊排水門部分，經濟部水利署已編列2.46億元投入改善。

另外，地方殷切期盼的抽水站，宜蘭縣政府水利資源處去年底已向中央爭取設置壯東一大排與廍後排水的抽水站、渠道整建與橋梁改建等工程，經費合計8億1800萬元，並於今年編列1650萬元設計費，預計2月執行，期程約7個月。

宜蘭縣府今天辦理會勘，水資處強調未來抽水站完工後，壯東將可減少90公頃淹水面積、廍後減少26公頃。針對縣議員陳福山、壯圍鄉長沈清山建議應補足抽水機組量能部分，縣府回應會有各3部機組進駐，另各預留1部增置空間因應。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭治水刻不容緩，縣府已向中央申請補助，目前正與各縣市競爭排隊核定中，為了搶時間，縣府在中央正式核定前，也主動編列設計費，感謝議員們支持，設計期間會持續聽取地方建議，若爭取順利，力拚今年下半年進行工程發包。

宜蘭壯東、廍後易淹水，縣府爭取8.1億元建抽水站，縣府進行會勘。(記者王峻祺攝)

宜蘭壯東、廍後將蓋抽水站，縣府辦理會勘說明。(記者王峻祺攝)

