宜蘭外婆家變「諾亞方舟」！孫女：回去當鏟子超人 大批網友聲援

[Newtalk新聞] 受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，多處傳出嚴重淹水災情，網友分享災情，透過監視器看到外婆家一樓客廳淹水，家具都漂浮水面如同「諾亞方舟」，並直言「要回去當鏟子超人了」，引發廣大網友聲援。

女網友在社群平台PO文，「我打開監視器看一下宜蘭外婆家狀況，這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？要回去當鏟子超人了⋯⋯」能看到客廳水深至膝蓋，沙發、神桌、櫃子等大型家具全部漂浮在水中。

貼文網友表示，外婆因為行動不便，已經在家人與看護協助下先行移往二樓避難，但由於當地停電，監視器無法即時更新，只能焦急等待消息，並準備返家化身「鏟子超人」。

大批網友紛紛留言打氣「希望你們家安好」、「真的好嚴重，天佑宜蘭」、「記得要用消毒水消毒那些還有要留著用的東西」、「身為宜蘭人第一次看到宜蘭淹那麼嚴重，希望宜蘭的大家都平安呀」。

更有經歷花蓮光復鄉復原的網友留言「需要幫忙鏟丟上來脆說一聲，絕對下去搶遺鏟」、「需要鏟的話通知一下，我在宜蘭」、「這種泥沙不會很厚，只是要家人還有看護小心類鼻疽跟鉤端螺旋體病」、「這樣看水的顏色應該沒有泥，不用擔心清理，人命最重要」。

