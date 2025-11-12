宜蘭外婆家變「諾亞方舟」！孫女：回去當鏟子超人 大批網友聲援
[Newtalk新聞] 受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，多處傳出嚴重淹水災情，網友分享災情，透過監視器看到外婆家一樓客廳淹水，家具都漂浮水面如同「諾亞方舟」，並直言「要回去當鏟子超人了」，引發廣大網友聲援。
女網友在社群平台PO文，「我打開監視器看一下宜蘭外婆家狀況，這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？要回去當鏟子超人了⋯⋯」能看到客廳水深至膝蓋，沙發、神桌、櫃子等大型家具全部漂浮在水中。
貼文網友表示，外婆因為行動不便，已經在家人與看護協助下先行移往二樓避難，但由於當地停電，監視器無法即時更新，只能焦急等待消息，並準備返家化身「鏟子超人」。
大批網友紛紛留言打氣「希望你們家安好」、「真的好嚴重，天佑宜蘭」、「記得要用消毒水消毒那些還有要留著用的東西」、「身為宜蘭人第一次看到宜蘭淹那麼嚴重，希望宜蘭的大家都平安呀」。
更有經歷花蓮光復鄉復原的網友留言「需要幫忙鏟丟上來脆說一聲，絕對下去搶遺鏟」、「需要鏟的話通知一下，我在宜蘭」、「這種泥沙不會很厚，只是要家人還有看護小心類鼻疽跟鉤端螺旋體病」、「這樣看水的顏色應該沒有泥，不用擔心清理，人命最重要」。
更多Newtalk新聞報導
宜蘭冬山鄉汪洋一片！民眾划獨木舟出門買早餐
宜蘭五結鄉淹水！為防拋錨 護理師「竹筏載機車」上班
其他人也在看
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 3 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 2 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 5 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前