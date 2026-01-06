宜蘭外海又搖了！16:18爆規模4.0地震 4縣市有感

今（6）日下午4點18分，台灣東部海域發生芮氏規模4.0的地震，震央位於北緯24.7度、東經122.02度，即宜蘭縣政府東方約26.4公里處，震源深度為51.8公里.此次地震最大震度達到2級，花蓮、桃園及新竹亦有震感。

今（6）日下午4點18分，台灣東部海域發生芮氏規模4.0的地震。（圖／氣象署提供）

在宜蘭縣內，南澳地區的震度達到2級，而蘇澳、宜蘭市及南山等地，震度為1級。花蓮縣、桃園市以及新竹縣也測得1級震度。

