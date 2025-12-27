宜蘭外海地震全搖晃 賴清德：已掌握各地狀況 會確保民眾的安全

賴清德總統(資料照片，總統府提供)

宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 的地震。總統府祕書長潘孟安表示，目前行政團隊與相關單位正在進行災情查報，確保國人生命財產安全。賴清德總統也表示，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。

潘孟安指出，此次地震，北部以及中南部地區的朋友，應該都有感覺到劇烈的晃動，相信大家第一時間都受驚了。目前行政團隊與相關單位正在進行災情查報，確保國人生命財產安全。

地震發生後他要特別提醒大家幾件事：

廣告 廣告

1.檢查居家安全： 請先檢查家中的瓦斯管線、水龍頭是否關閉，並注意家具是否有傾倒或物品掉落。

2.留意餘震：根據氣象署預計，未來幾天內仍可能有餘震發生，請大家外出時避開高樓外牆、大型看板，山區的朋友更要嚴防土石鬆動。

3.保持通訊暢通： 若非緊急必要，盡量優先使用網路通訊，將電信頻寬留給救災通報使用。

他說，面對天災，我們不掉以輕心，請大家保持冷靜，不轉傳未經證實的假訊息，一切以官方發布之防災資訊為準。

賴清德也透過臉書表示，稍早的地震，希望大家都平安。時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。

他說，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。

【看原文連結】