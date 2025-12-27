宜蘭外海地震北市有感 捷運巡軌後恢復正常營運
（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北28日電）宜蘭外海昨天晚間發生芮氏規模7地震，台北市明顯有感。北捷表示，經巡視車站及軌道無異常，全線已恢復正常營運。市府表示，除2件民眾受困通報案外暫無災情。
台北捷運公司表示，昨天晚間11時許發生有感地震，全線立即按照標準作業程序啟動列車慢速巡軌及設備檢視，同時加強車站內廣播及跑馬宣導。經巡視車站及軌道，確認無異常回報後，目前全線已恢復正常營運。
台北市政府表示，由於台北市震度達4級，台北市災害應變中心已提升至強化3級開設，工務、都發、產業及消防局均派員進駐，各區公所同步進行災情查蒐報作業。
市府表示，截至晚間11時40分為止暫無災情，不過119進線2件因地震受困的民眾通報案件，消防局已派員協助脫困。
根據中央氣象署最新資訊，昨天晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市、花蓮縣、基隆市等多個縣市均為4級。（編輯：洪培英）1141228
