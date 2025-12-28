宜蘭外海地震各地傳災情 北市38案修復完成 桃機天花板掉落砸2人

宜蘭外海昨天（27日）深夜發生芮氏規模7地震，全台多地最大震度達4級，造成台北市、新北市、宜蘭縣及桃園市多處災情。台北市政府表示，截至凌晨1時，北市災防辦共接獲39件災情，皆屬輕微案件，38案已修復完成，今天將處理剩餘案件；桃園國際機場指出，有2名旅客被掉落的輕鋼架天花板砸到，幸無受傷，已即時清除相關掉落物。

27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台明顯震動，桃園國際機場第二航廈C1候機室輕鋼架天花板掉落。（民眾提供／中央社）

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），雙北等全台多地最大震度4級。

27日晚間11時5分東部海域發生芮氏規模7地震，宜蘭、雙北等最大震度4級。（圖取自中央氣象署網站）

台北市政府今天說明，台北市災害防救辦公室計接獲39件災情，皆為輕微案件，包含瓦斯管線漏氣及毀損9件、停水漏水14件、交通號誌損壞1件、建物輕微受損6件、圍牆（籬）倒塌2件，以及其他7件（電梯受困2件、屋內門受損4件、水塔傾斜1件）。

台北市長蔣萬安今天出訪2025雙城論壇，在松山機場接受媒體聯訪時說，上述災情多數已處理完成，因此台北市災害應變中心於凌晨2時15分調整為三級常態開設，相關局處將於今天白天盡速處理剩餘未完成案件。

台北市府指出，截至今天上午8時，38案皆已處理完成，僅剩餘1件漏水案，因避免夜間施工擾民未處理完成，北水處預訂今天派工修漏。

桃園國際機場公司表示，受地震影響，桃機第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分輕鋼架天花板掉落，受影響區域包含候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，均已即時清除相關掉落物；另有2名旅客被掉落的輕鋼架天花板砸到，幸未受傷。其後已修復完畢，航班起降及整體營運正常。

桃園市政府消防局說，市府至今天中午12時，僅接獲1件電梯受困案，狀況已排除，無人員受傷。

宜蘭縣政府表示，截至今天上午10時許，並未接到災情通報，教育處將加強校園建物及各項設施巡檢；縣府轄管各景點設施也未發現受損。

不過，這次地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於昨天深夜11時15分全數復電；清水地熱聯外道路邊坡掉落些許落石，縣府今天上午調派人員及機具清除後，恢復正常通行。

新北市災害應變中心統計，強震共造成磁磚掉落2件、自來水管線破裂1件、地面裂開1件、地面滲水1件、土石滑落案1件等6件，無人傷亡。

新北市政府表示，新莊區龍安陸橋柱面磁磚掉落，已清除完成；新莊區宏匯廣場前道路裂縫，已完成填縫改善；平溪區106線72.3公里處邊坡土石滑落，區公所與養工處已調派機具搶修，預計今天下午3時可開放單向通車。