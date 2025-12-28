宜蘭外海規模7地震台北震度4級 市府：接獲39件災情多數已處理

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點5分發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。該起地震全台有感，國家警報狂響，全台多處震度達4級，新北市也達4級，新莊宏匯廣場前的馬路出現一大條裂痕，轄區警方已經到場協助交通疏導。 27日深夜11點5分台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台包括新北等多個縣市最大震度4級，新北市消防局立即出動人員檢視災情，共出動11分隊11車次共22人。目前回報的災情分別是寶雅賣場水塔傾斜、漏水，丹鳳高中前天橋磁磚掉落，以及宏匯廣場前斑馬線地面出現長約12公尺、寬約1公分的龜裂。 網友在社群平台貼出照片並表示，新北市新莊區宏匯路口疑似因地震影響，路面出現明顯裂痕。網友驚訝直呼：「等等宏匯路口這個大裂痕，印象中應該沒那麼大的吧」。畫面中可見裂縫一路延伸並橫跨斑馬線，請行經民眾小心注意路況安全。目前警方已經到場協助交通疏導。 根據消防署凌晨資訊，這起強震另外還造成台北發生2件瓦斯漏氣、2件電梯受困、2件屋內受困，均已處理完畢；新北發生3件電梯受困事件，其中2件已處理完畢，1件仍在處理中

