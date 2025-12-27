宜蘭外海地震 繼921及0403後規模再達7強震

（中央社記者吳欣紜台北28日電）宜蘭外海27日深夜發生規模7地震，氣象署地震測報中心今天說，這起地震與8月27日宜蘭外海規模6.1地震成因相似，也是繼民國88年921和去年0403大地震後，26年來第3起達到規模7的地震，在花蓮搖晃時間達21秒，北部也有10秒。

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

氣象署地震測報中心科長陳達毅深夜在記者會表示，這起地震成因是菲律賓海板塊向北隱沒而碰撞歐亞板塊有關，在深度72.公里處釋放能量，達到規模7.0地震。

陳達毅說，由於地震深度深、規模達到7，因此對台灣造成地震的區域廣泛，特別的是台中以北地區最大震度都達4級，南部則都是3級跟2級，這與地震深度關。

至於各地搖晃時間，陳達毅表示，以最大震度4級的花蓮來看，搖晃持續21秒，而台北、新竹、新北、桃園、苗栗也都有10秒，讓民眾相當有感。

氣象署也針對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣、金門縣發布災防告警訊息（國家級警報）。

陳達毅說，在地震發生後約15.2秒已針對全台本島幾乎所有縣市發布國家級警報第一報，至於第二報則是在地震發生後16.3秒針對屏東及部分外島發布，主因地震深度深且震央在外海。

陳達毅也說，8月27日時宜蘭外海也發生規模6.1、深度108公里的地震，當時地震與27日深地地震成因相似，不僅深度深、震央位置也接近，不排除未來一週有規模5.5到6.0的餘震，請民眾留意。

陳達毅也表示，921大地震當時是規模7.3地震，去年0403花蓮大地震規模則是7.2，這次是繼921及0403大地震之後再有規模達到7以上的地震，但因爲深度深且在外海，所以雖然全台多地有感且搖晃時間長，但相對來說比較不容易造成災害。（編輯：陳清芳）1141228