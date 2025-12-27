宜蘭外海深夜強震 卓揆提醒：提高警覺

宜蘭外海27日晚間11時許發生規模7.0地震，行政院發言人李慧芝今天(28日)零時指出，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝表示，由於地震發生於深夜時段，行政院長卓榮泰請國人同胞仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全，並指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。