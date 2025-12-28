宜蘭外海深夜規模7強震 中國多省市有感 網友驚呼「整晚被晃醒」

宜蘭縣外海昨（27）日深夜發生規模7強震，引發中國網路高度關注。 圖/截取自網路直播

[Newtalk新聞] 宜蘭縣外海昨（27）日深夜發生規模7強震，強烈震動不僅讓台灣各地民眾心驚膽跳，震波更跨海影響中國多個省市，根據中國地震台網通報，包含福建、浙江、廣東等沿海地區及長江三角洲部分城市，皆出現明顯震感，不少高樓住戶感受到劇烈晃動。

中國網友紛紛在社群平台回報地震當下狀況，指出福建多地震感尤為明顯，包括廈門、福州、泉州等地，高層建築出現明顯搖晃；浙江方面，杭州、溫州也有民眾表示「被晃醒」。

不少網友直呼「震感強烈」，有人形容「嚇死福建人了，這次真的好晃」，也有人坦言「第一次有想抱著孩子衝下樓的衝動」，更有來自汕頭的網友表示，家中衣架、掛物明顯晃動，「突然頭暈，才發現是地震」。

此外，上海、南京、江蘇、山東部分地區也陸續傳出震感回報，甚至連內陸的四川、重慶也發布地震預警訊息，有網友形容「今夜無眠」。

這起強震再次顯示大型地震的跨區域影響力，也引發中國網路高度關注，不少民眾直言，「以為自己頭暈，直到看到牆上物品在晃，才意識到是真的地震」。

