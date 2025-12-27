宜蘭外海深夜規模7.0強震！賴清德：希望大家都平安

昨日深夜11點多，台灣東部海域、宜蘭縣政府東方32.3公里發生芮氏規模7.0地震，全台多縣市達到4級，非常有感。總統賴清德也隨即在臉書發文表示，希望大家都平安，並強調相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。

27日深夜發生地震，賴清德發聲了。（圖取自賴清德臉書）

中央氣象署地震報告指出，昨（27）日23：05發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，即位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。各地最大震度宜4北4花4桃4竹4中4投4苗4彰4雲4東4嘉4南4高3屏3馬2澎2金1。

今晚半夜11點多發生芮氏規模7.0地震。（圖／氣象署提供）

而賴清德也隨即在臉書發文表示，稍早的地震，希望大家都平安。時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。

