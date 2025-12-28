宜蘭外海深夜7.0強震 新北環狀線停駛民眾驚走高架

新北市 / 綜合報導

宜蘭外海昨(27)日深夜發生規模7.0強震，全台都有感，嚇壞民眾。而新北捷運上的乘客也被嚇壞，環狀線以及桃園機場捷運都因此停駛，搭乘環狀線民眾，被迫得走在高架橋上，顯得膽戰心驚，而搭乘機捷的民眾則被迫滯留在月台，自嘲被丟包。

捷運車廂四周黑漆漆，燈光不斷閃爍，列車更是停在高架橋上，讓乘客相當緊張，宜蘭外海27日深夜11點左右，發生規模7.0大地震，新北捷運環狀線因應安全機制停駛，乘客在座位上等了好一陣子，才由工作人員引導疏散。

工作人員說：「那我們現在可以下車，那我們慢慢步行回新埔民生站。」民眾踏上維修用的步道，右手邊的景色能清楚表明，自己是走在高架橋上，令人膽戰心驚。

有乘客表示，地震之後過了約一小時，才能下車撤離，還有人搭乘桃園機場捷運的時候，遇到地震，車廂上的跑馬燈顯示不提供載客服務，告示牌也說機場捷運全面停駛，並呼籲民眾搭乘其他交通工具。

車輛就這樣停在月台上，有人四處張望，也有人鎮定地坐在位置上，更多人則是站在月台上，等待捷運恢復行駛，還要擔心不知何時到來的餘震，讓網友開玩笑說，搭機捷回台北，結果在泰山被丟包，所幸最後順利到家，氣象署則提醒，未來一週內依然需要注意，規模5.5到6的餘震，呼籲民眾隨時提高警覺。

