宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震 礁溪飯店大廳玻璃遭震破

強震來襲，宜蘭礁溪鄉山泉飯店1樓大廳的玻璃承受不住劇烈搖晃，瞬間碎裂，玻璃裂痕就像蜘蛛網般蔓延，碎片散落一地，讓人看了怵目驚心。

27日深夜11時5分發生芮氏規模7的強震，許多房客感受到天搖地動，拔腿就往門外跑，聚集在附近的便利超商，一時之間都不敢回房休息。

飯店房客周小姐表示，「晃了還蠻久的一段時間，然後大家就是在那邊講說『我們還要回來嗎？』、『我們還要回來嗎？』因為大廳的玻璃也已經碎了。」

受到強震影響，在台9線116.3K路段，一台紅色轎車被落石擊中，地牛翻身的威力不只出現在道路上，地震發生當下，高樓住戶同樣感受到劇烈搖晃，家住27樓的媽媽第一時間衝向嬰兒床；另一處，看護雖被強烈搖晃嚇到尖叫，仍立刻拿起枕頭，用身體護住長輩。

花蓮民眾說道，「搖很大，921也搖這麼大，這樣子、這樣子還在搖。」

氣象署在強震發生後約15.2秒，針對本島幾乎所有縣市發布國家級警報第一報，第二報則在16.3秒後對屏東及部分外島發布。對於外界質疑警報發布時間，地震專家指出，地震深度和震央距離都會有影響。

前地震測報中心主任郭鎧紋說明，「離震央如果越遠的話，預警的時間就會越長，如果離震央越近的話，時間就會越短。」

氣象署預估，未來一週內不排除發生規模5.5到6.0的餘震，郭鎧紋指出，這起地震釋放的能量相當於16顆原子彈，雙北地區因盆地地形產生共振效應，高樓民眾感受特別明顯，也呼籲台灣應正視問題，參考日本長週期地震警報相關機制。