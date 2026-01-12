宜蘭外海規模5.3地震 最大震度3級 氣象署研判去年規模7.0地震餘震

財經中心／李筱舲報導面對長壽時代與高通膨挑戰，「養兒防老」的傳統觀念已逐漸被「提早自救」的新思維給取代。根據勞動部資料統計，自114年1月至10月止，自願提繳勞工退休金的人數已增加至近15萬人，創下歷年新高。在勞動部所分享的案例中，一名50歲女性自96年起參與勞退新制，若她選擇在65歲退休且持續自提退休金，屆時退休金將累積千萬元。

