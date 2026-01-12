宜蘭外海規模5.3地震 最大震度3級 氣象署研判去年規模7.0地震餘震
根據中央氣象署最新資訊，今（12）日21時31分發生芮氏規模5.3地震，地震深度70.3公里，震央位在宜蘭縣政府東方24.9公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣南澳、桃園市、新竹縣關西3級。台北市震度為2級。新北市震度為2級。
氣象署晚間10時10分舉行記者會，地震測報中心主任吳健富說明，今晚的地震研判是去年12月27日宜蘭外海7.0地震的餘震，由於規模7.0的地震不會只靠一個主震就將能量釋放完，而之前發生的餘震，規模小、深度深，能量被地層吸收，民眾感受較不明顯；今晚的超過規模5，加上夜間環境較為安靜，民眾感受更為明顯。
中央氣象署晚間也發布災防訊息，晚間9時31分，東北地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。
【各地震度】
宜蘭縣地區最大震度3級
桃園市地區最大震度3級
新竹縣地區最大震度3級
新北市地區最大震度2級
花蓮縣地區最大震度2級
台北市地區最大震度2級
台中市地區最大震度2級
南投縣地區最大震度2級
新竹市地區最大震度2級
苗栗縣地區最大震度2級
彰化縣地區最大震度2級
嘉義縣地區最大震度2級
基隆市地區最大震度1級
台東縣地區最大震度1級
雲林縣地區最大震度1級
嘉義市地區最大震度1級
台南市地區最大震度1級
再次提醒您地震來襲時的避難三守則：
1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。
2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。
3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。
