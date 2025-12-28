宜蘭外海規模7地震後餘震少 氣象署揭因：屬於隱沒帶地震

宜蘭外海昨天（27日）深夜發生規模7.0地震，全台多地震度達到4級。中央氣象署地震中心統計，截至今天上午8時許，僅發生1起餘震，相較花蓮0403大地震後餘震不斷，數量出現明顯落差。地震中心說明，花蓮0403地震與這次地震深度、構造均不同，這次屬於隱沒帶地震，且深度較深，因此餘震次數少，但未來一周仍要留意規模5.5至6左右的餘震，提醒民眾做好防震準備。

27日晚間11時5分東部海域發生芮氏規模7地震，台北市最大震度4級。（圖取自中央氣象署網站）

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台多地最大震度4級。

氣象署地震測報中心統計，截至今天上午8時許，有感餘震僅1起，發生在凌晨0時45分，規模4.7、深度約60.8公里。

相較於花蓮403規模7.2地震發生後餘震不斷，這次宜蘭地震規模達7.0，但餘震數卻相對減少很多。

地震中心主任吳健富告訴中央社記者，這兩起地震深度不同、構造也不同，因此餘震數量出現明顯落差，但未來一周仍要留意規模5.5至6左右的餘震。

吳健富進一步說明，花蓮0403地震屬於斷層帶地震，斷層帶是指岩層受力斷裂導致，加上深度較淺，主震深度僅15.5公里，因此餘震較頻繁。

吳健富說，昨天深夜宜蘭近海規模7.0地震屬於隱沒帶地震，是菲律賓海板塊向北隱沒，深度逾72公里，這類型的地震也會有餘震，但次數較少，且因深度深，有感地震的頻率也相對較少，但仍提醒民眾做好防震準備。

地震中心說明，921大地震當時是規模7.3地震，去年0403花蓮大地震規模則是7.2，這次是繼921及0403大地震後，再有規模達到7以上的地震，但因深度深且在外海，雖然全台多地有感、搖晃時間長，但相對來說比較不容易造成災害。