宜蘭外海規模7地震｢震央在沖繩海槽｣ 郭鎧紋：威力等同16顆原子彈

台灣東部海域27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震。 圖:翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點5分發生芮氏規模7地震，雙北、宜蘭、基隆、桃園等多個縣市的震度高達4級。地震專家郭鎧紋表示，本次地震發生在沖繩海槽，釋放能量等同於16顆原子彈，主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方，好險地震深度比較深，否則台灣本島震度一定不只4級，只能說是萬幸。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11點5分宜蘭外海發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域。最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4級。

郭鎧紋指出，這起地震震央位置在沖繩海槽、龜山島旁邊，宜蘭外海這塊過去地震有2種類型，一種比較深、一種比較淺，比較深的是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的「隱沒帶」活動，比較淺的則是「沖繩海槽擴張」導致，兩者都有規模7以上地震的潛力。由於這次地震是發生在比較深的位置，因此雖然規模達7，但台灣各地震度最大只有來到4。

郭鎧紋提到，雙北地區因為盆地地形和高樓效應，體感搖晃被加大。此外，這起地震和8月27日規模6.0地震的機制非常相似。雖然幾天前的聖誕節台東卑南才發生規模6.1地震，但把時間拉長，台灣在12月27日前已連續632天沒發生規模6.5以上地震，遠超過平均每396.96天就會出現規模6.5以上的數據，提醒民眾，規模7地震後續仍會有餘震出現，務必提高警覺。

台灣27日深夜23時06分左右發生規模7.0強烈地震，多款地震APP與國家級警報幾乎同時大響，部分APP甚至直接跳出「六級地震」警示，還一度預測地震規模上看7.5，瞬間嚇壞一票網友。 圖:翻攝自中央氣象署

該起地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞。 圖：中央氣象署提供