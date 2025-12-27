即時中心／徐子為、黃彥翔報導



宜蘭外海昨（27）深夜11時5分發生規模7.0強震。對此，中央氣象署說明，這是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。





氣象署地震測報中心科長陳達毅於昨晚11時50分緊急說明，指出這起地震深度較深，因此地震有感範圍非常廣，很大的特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三級到二級；他也指出，花蓮的搖晃時間長達21秒，是晃最久的，相信民眾對於這起地震「格外有感」。



而氣象署也在地震發生後15.2秒，就針對全台灣發布國家級警報，第二報則是連離島的金門、澎湖、馬祖也發布警報。



陳達毅說明，目前看來，最接近這次地震的是今年8月27日所發生的規模6.1地震，當時震央也在宜蘭外海，不過震央與這次相比，稍靠內陸，但地震成因、類型與今天類似，都是板塊移動造成，震央深度也很深。氣象署示警，目前不排除未來一周還有規模5.5至6.0的餘震。





原文出處：快新聞／宜蘭外海規模7地震「921、0403後最大」 氣象署：不排除有6.0餘震

