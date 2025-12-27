宜蘭外海規模7.0地震撼全台 行政院：花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 宜蘭縣近海發生規模7.0地震全台有感，大震度4級的花蓮搖晃持續21秒。行政院今（28）天凌晨指出，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

宜蘭外海昨日深夜11點5分發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。雙北、基隆、宜蘭、花蓮、桃園等多個縣市的震度高達4級。中央氣象署表示，未來一週內要留意規模5.5至6的餘震，尤其北部感受會較明顯。

廣告 廣告

根據氣象署資訊，27日晚間11點5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域。最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4級。

行政院發言人李慧芝表示，由於地震發生於深夜時段，行政院卓榮泰院長請國人同胞仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全，並指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

籲政府別畫錯重點 林富男：觀光立國不能忽略國家安全

賴士葆曾接獲卓揆電話討論《財劃法》？政院否認：可打165反詐騙諮詢專線