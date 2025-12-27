宜蘭外海規模7.0地震 深度72.8公里未達海嘯警報發布標準

台灣東部海域今天(27日)23時05分發生芮氏規模7.0地震。依照氣象署規定，由於地震深度達72.8公里，未符合「規模7以上且深度35公里以內」海嘯警報發布規定，因此未發布海嘯警報，但仍應持續關注官方發布的各項最新資訊。

此外，內政部消防署也指出，根據氣象署資料，本次地震發生時間為2025年12月27日23時05分55秒，震源位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里。各地最大震度普遍達4級，包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、臺北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、臺中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、臺東縣、嘉義縣市及臺南市等地。

國家地震工程研究中心(NCREE)地震損失評估系統(TELES)初步評估，需警戒村里數共39處，預估傷亡人數為0人，推估區間為0至30人。

各部會通報顯示，交通部指出，高鐵、台鐵列車均正常運行，北捷、桃捷、中捷及高捷營運正常；高速公路與省道未傳災情，國道5號全線通行無虞。經濟部能源署表示，公用氣體、油料管線及輸電線路均正常，未接獲災情通報。

台灣電力公司表示，各水力、火力及核能電廠均正常運轉，宜蘭南澳地區於23時05分短暫停電，已於23時15分完成復電。自來水公司、中華電信均表示，供水及通訊服務正常，未接獲異常通報。經濟部水利署亦指出，水庫及相關水利設施未受影響。

此外，科學園區方面，竹科、中科及南科均回報無災情；農業部林業及自然保育署確認，新竹泰崗溪與花蓮馬太鞍溪堰塞湖均無異常狀況。(編輯：陳士廉)